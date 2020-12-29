Жириновский прокомментировал ситуацию в Хабаровском крае

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Хабаровском крае.
Жириновский прокомментировал ситуацию в Хабаровском крае
  • © State Duma Press Service
  • globallookpress.com

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что если бы экс-губернатор Сергей Фургал не состоял в партии, то против него не стали бы возбуждать дело.

«Потом там есть завод «Амурсталь», где он имеет акции. Его просили: «Продай акции другому собственнику», он не продавал. Вот по двум позициям: не сдал завод самый крупный в Хабаровском крае и не вышел из ЛДПР. За это и поплатился», — сказал Жириновский.

Ранее суд в Москве продлил арест Фургалу до 9 марта.

Его обвиняют в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. 

Сам Фургал заявлял о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.

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