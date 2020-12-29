Песков: Путин сам решит, когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сам решит, когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса.

«Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться... Просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что отсутствие прививки от коронавируса у Владимира Путина не влияет на доверие к российской вакцине от COVID-19.

26 декабря стало известно, что Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет.

Препарат показал эффективность свыше 90% на лицах данной возрастной группы.