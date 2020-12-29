Песков: Путин сам решит, когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса
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- РИА Новости
«Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться... Просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным», — сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что отсутствие прививки от коронавируса у Владимира Путина не влияет на доверие к российской вакцине от COVID-19.
26 декабря стало известно, что Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет.
Препарат показал эффективность свыше 90% на лицах данной возрастной группы.