Песков: Путин сам решит, когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сам решит, когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса.
Песков: Путин сам решит, когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться... Просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что отсутствие прививки от коронавируса у Владимира Путина не влияет на доверие к российской вакцине от COVID-19.

26 декабря стало известно, что Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет

Препарат показал эффективность свыше 90% на лицах данной возрастной группы.

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