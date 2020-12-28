Песков прокомментировал отсутствие у Путина прививки от коронавируса

Отсутствие прививки от коронавируса у президента России Владимира Путина не влияет на доверие к российской вакцине от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никоим образом», — ответил он на брифинге с журналистами на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что в России идёт вакцинация населения, растут темпы производства вакцин.

«Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения Министерства здравоохранения по одной вакцине потом последуют другие вакцины, и потом и президент примет решение», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Путин сообщит сам, когда привьётся от COVID-19.

26 декабря Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет.