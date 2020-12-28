Песков прокомментировал отсутствие у Путина прививки от коронавируса
- РИА Новости
«Никоим образом», — ответил он на брифинге с журналистами на соответствующий вопрос.
Песков отметил, что в России идёт вакцинация населения, растут темпы производства вакцин.
«Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения Министерства здравоохранения по одной вакцине потом последуют другие вакцины, и потом и президент примет решение», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что Путин сообщит сам, когда привьётся от COVID-19.
26 декабря Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет.