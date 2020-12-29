Врач описал действие вакцины «Спутник V»

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как действует на организм российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

Об этом Владимир Болибок рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Вакцинация гарантирует, что вы не заболеете тяжело. Интенсивность вакцины «Спутник V», что касается тяжёлых форм заболевания, требующих госпитализации, интенсивной терапии и реанимации, достигает 100%. Что касается заболеваемости вообще, она достигает 91 с хвостиком процента, почти 92%. Заразиться коронавирусом вы можете, это совершенно не предохраняет от вирусоносителей, кашляющих на вас. Вы заразитесь, но не заболеете», — сказал специалист.

Он уточнил, что нет информации об аллергических реакциях после данной вакцины.

«То есть может быть инфильтрат в месте введения вакцины, уплотнение. Может на день повыситься температура, немного озноб. Это всё понятно из самой конструкции вакцины, лишённой патогенности и вирулентности. Человек может почувствовать, что у него ОРВИ. Всё!» — подчеркнул медик.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.