Мурашко рассказал о создании вакцины от COVID-19 «в кратчайшие сроки»

Высокий базовый научный потенциал в России позволил в кратчайшие сроки создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на церемонии награждения победителей конкурса на право получения грантов президента для господдержки молодых учёных и ведущих научных школ.

«Именно высокий базовый научный потенциал и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2, вывести её в обращение», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, за первое полугодие 2020-го учреждения Минздрава получили 341 патент на свои разработки.

Ранее Мурашко назвал задачами на 2021 год победу над коронавирусом и совершенствование оказания медицинской помощи пациентам.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19.

Она получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли, который был запущен в СССР в 1957 году.