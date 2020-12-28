Мурашко рассказал о создании вакцины от COVID-19 «в кратчайшие сроки»
- Reuters
«Именно высокий базовый научный потенциал и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2, вывести её в обращение», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, за первое полугодие 2020-го учреждения Минздрава получили 341 патент на свои разработки.
Ранее Мурашко назвал задачами на 2021 год победу над коронавирусом и совершенствование оказания медицинской помощи пациентам.
11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19.
Она получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли, который был запущен в СССР в 1957 году.