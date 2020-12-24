Глава Минздрава России назвал задачи на 2021 год
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«Нам предстоят решения больших задач в 2021 году. Мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям», — заявил он на брифинге.
Кроме того, по его мнению, необходимо усовершенствовать оказание медицинской помощи и повысить качество медуслуг и внимание к пациенту.
Также Мурашко рассказал, что в России развёрнуто в общей сложности около 280 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом.