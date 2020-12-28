В Сочи рассказали о планах открыть ещё одно отделение диспансера для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В сочинском кожно-венерологическом диспансере в конце декабря планируют открыть отделение для пациентов с COVID-19.
В Сочи рассказали о планах открыть ещё одно отделение диспансера для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В госпитале оборудуют 200 мест, в том числе 12 реанимационных.

«Сейчас мы готовимся принять первых 50 пациентов, которым ещё требуется медицинское наблюдение», — заявил главный врач диспансера Борис Джиоев.

Как отметили в мэрии, региональный Минздрав снабдил инфекционное отделение необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты в полном объёме.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев беседе с URA.RU рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить