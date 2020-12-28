В Сочи рассказали о планах открыть ещё одно отделение диспансера для пациентов с COVID-19

В сочинском кожно-венерологическом диспансере в конце декабря планируют открыть отделение для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В госпитале оборудуют 200 мест, в том числе 12 реанимационных.

«Сейчас мы готовимся принять первых 50 пациентов, которым ещё требуется медицинское наблюдение», — заявил главный врач диспансера Борис Джиоев.

Как отметили в мэрии, региональный Минздрав снабдил инфекционное отделение необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты в полном объёме.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев беседе с URA.RU рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых.