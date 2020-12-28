Гинцбург дал прогноз о сроке снятия связанных с COVID-19 ограничений
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- РИА Новости
По его словам, вакцинация 70% населения сделает эпидемиологический процесс вакциноуправляемым.
«С этого момента можно, соответственно, нам уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация. Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года», — сказал Гинцбург.
Он уточнил, что такой прогноз основан на объёме планируемого производства вакцины.
Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России есть знания, которые помогут победить COVID-19.