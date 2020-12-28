Гинцбург дал прогноз о сроке снятия связанных с COVID-19 ограничений

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, возможно будет снять в ноябре 2021 года при условии вакцинации 70% населения.

По его словам, вакцинация 70% населения сделает эпидемиологический процесс вакциноуправляемым.

«С этого момента можно, соответственно, нам уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация. Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что такой прогноз основан на объёме планируемого производства вакцины.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России есть знания, которые помогут победить COVID-19.