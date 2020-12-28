Гинцбург дал прогноз о сроке снятия связанных с COVID-19 ограничений

Короткая ссылка
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, возможно будет снять в ноябре 2021 года при условии вакцинации 70% населения.
Гинцбург дал прогноз о сроке снятия связанных с COVID-19 ограничений
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По его словам, вакцинация 70% населения сделает эпидемиологический процесс вакциноуправляемым.

«С этого момента можно, соответственно, нам уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация. Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что такой прогноз основан на объёме планируемого производства вакцины.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России есть знания, которые помогут победить COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить