Попова заявила о наличии в стране знаний для победы над коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что в России есть знания, которые помогут победить коронавирусную инфекцию COVID-19.
Попова заявила о наличии в стране знаний для победы над коронавирусом
  • РИА Новости

«Мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним (коронавирусом. — RT) бороться. Это большие знания, к сожалению, ценой огромного труда и даже потерь, но эти знания, они сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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