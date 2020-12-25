Попова заявила о наличии в стране знаний для победы над коронавирусом
- РИА Новости
«Мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним (коронавирусом. — RT) бороться. Это большие знания, к сожалению, ценой огромного труда и даже потерь, но эти знания, они сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России.
В октябре депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.