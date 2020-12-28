Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с выплатами медикам

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работавшим с коронавирусными пациентами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ещё одна важная оперативная тема: мы должны до конца года по всем нашим медикам завершить выплаты, доплаты и за ноябрь, и за декабрь», — сказал глава региона.

Он призвал финансовый блок внимательно отнестись к данному поручению и убедиться, что «каждый врач, каждый специалист, средний медицинский персонал получил предназначенные для них выплаты».

«И заработную плату, и доплаты. Всё, что связано с этой темой, является сегодня предельно важным и актуальным», — добавил Воробьёв.

Со своей стороны, министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сказала, что все медики, которые работали с COVID-19 и не получили деньги за какой-либо месяц, получат их до 29 декабря.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о выплатах медикам.