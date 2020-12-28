В Госдуме поддержали решение сделать 31 декабря выходным во всех регионах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT решение всех российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

«Я считаю, что это хорошая идея, потому что она распространяется на всех граждан Российской Федерации... Если бы у регионов были бы разные мнения и разные решения, было бы не так радостно», — заявила Бессараб.

Парламентарий также напомнила о словах российского лидера Владимира Путина, который ранее порекомендовал губернаторам сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.

«Когда из уст президента прозвучал призыв, было понятно, что все регионы откликнутся и сделают 31 декабря выходным днём», — добавила депутат.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным днём.