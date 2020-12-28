Иммунолог дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.
Иммунолог дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых
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«Главное — не ходить на прививку при обострениях любых хронических заболеваний. Дождитесь ремиссии», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам медика, нельзя вакцинироваться, если человек заболел прямо сейчас, например ОРВИ.

В целом, считает Болибок, вакцинация от коронавируса не несёт каких-то особых рисков для старшего поколения.

«Здесь, как и с другими прививками, ничего необычного опасаться не стоит», — добавил он.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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