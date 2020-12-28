Иммунолог рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19

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Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.
Иммунолог рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она назвала, в частности, дыхательную гимнастику.

«Её можно проводить самостоятельно или с помощью специалистов медицинского центра. Упражнения можно повторять несколько раз в день. Вариантов дыхательной гимнастики много, один из самых популярных — гимнастика Стрельниковой», — пояснила Паршина.

По её словам, предварительно стоит проконсультироваться с врачом.

Как подчеркнула эксперт, восстановление здоровья нужно всем пациентам с коронавирусом независимо от того, есть ли у них нарушения жизненно важных функций и насколько они выражены.

«Если вы отметили у себя признаки обострения хронического заболевания или возникновение новых жалоб, например, перебои пульса, дискомфорт в области сердца, повышение артериального давления, головные боли, головокружения, нарушение сна, проблемы с ЖКТ, которые ранее не беспокоили, стоит обратиться к специалисту», — считает она.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 27 787 случаев коронавируса.

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