В Мурманской области рассказали о реабилитации для медиков, переболевших COVID-19

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В Мурманской области медики, переболевшие коронавирусом, смогут пройти реабилитацию за счёт регионального правительства, заявил губернатор Андрей Чибис.
В Мурманской области рассказали о реабилитации для медиков, переболевших COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News.

«Тема коронавируса остаётся одной из самых важных тем текущего года. И конечно, наша задача, с одной стороны, обеспечить ту стабильность, которая сегодня есть по заболеваемости. И с другой стороны, безусловно, поддержать всех тех, кто с этой заразой борется», — сказал глава региона.

Как отметил Чибис, с начала 2021 года все переболевшие на работе COVID-19 медики получат 100%-ную компенсацию санаторно-курортного лечения на территории России.

«Думаю, что эта мера поддержки дополнительно поможет быстрее восстанавливать наших медработников, возвращать их в активную жизнь. И это ещё один элемент благодарности за то, что они делают», — добавил губернатор.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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