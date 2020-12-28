В Ставропольском крае провели более миллиона тестов на COVID-19

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С начала пандемии в Ставропольском крае провели 1,07 млн тестов на COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае провели более миллиона тестов на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Тесты помогают выявлять новые факты заражения, включая те, что протекают без выраженных симптомов», — сказал глава региона.

По данным Роспотребнадзора, выполнено 767,4 тыс. исследований по диагностике коронавируса, из которых 156,6 тыс. — в Центре гигиены и эпидемиологии Ставрополья и ставропольском НИИ Роспотребнадзора. Остальные 610,8 тыс. проведены в больницах региона.

Также стало известно, что за сутки тесты на COVID-19 сделали 22 338 жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В настоящее время под наблюдением находятся 1239 человек. Из них 366 признаны контактными, а 873 отправлены на самоизоляцию.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев дал прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве в новогодние праздники.

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