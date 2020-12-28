Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве в праздники

Врач-инфекционист профессор Николай Малышев дал прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве в новогодние праздники.

«Рекордов — не знаю, всё-таки немного другие ожидаются каникулы — массовых мероприятий нет абсолютно. Ёлок нет, корпоративов нет. Это, мне кажется, способствует тому, что такого сильного роста после новогодних каникул не будет. Но это всё по сравнению с гриппом», — цитирует РИА Новости Малышева.

По его словам, «заболеваемость в последнее время — она на пилу похожа: то больше, то меньше, с циклом в четыре-пять дней».

«Я считаю, что это всё в пределах среднестатистических расхождений, то есть, если вывести, это пока прямая идёт. То, что предпринимается, это пока основное — противоэпидемические мероприятия, их надо проводить, безусловно, нет другой альтернативы. То есть маски, дистанция — это всё надо соблюдать, не посещать публичных мест», — отметил он.

Согласно данным оперштаба на 27 декабря, всего в Москве выявили 786 204 случая коронавируса, 604 604 человека выздоровели.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.