В Татарстане прокомментировали ситуацию с пандемией
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 12 995 заболевших. Выздоровели 10 658 человек, в том числе 21 за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Ульяновской области подтвердили почти 300 новых случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.
С выздоровлением из больниц выписаны 234 пациента.
Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев дал прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве в новогодние праздники.