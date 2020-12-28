В Татарстане прокомментировали ситуацию с пандемией

В Татарстане зафиксировали 105 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 12 995 заболевших. Выздоровели 10 658 человек, в том числе 21 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области подтвердили почти 300 новых случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

С выздоровлением из больниц выписаны 234 пациента.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев дал прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве в новогодние праздники.