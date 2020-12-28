Учёный прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Порханов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

По его словам, коронавирус с нами надолго.

«До 2025 года точно! Я сразу это понял, ещё весной отправил своих врачей в Москву изучить опыт... «Корона» будет с нами до тех пор, пока не заработает вакцина и не выработается коллективный иммунитет», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Порханов отметил, что проще всего подхватить вирус в замкнутых пространствах — в лифте, общественном транспорте.

«Маски тоже нужно носить правильно. Какой от неё толк, если она висит на подбородке? Многие в целях экономии носят одну маску неделями — достал из кармана, натянул в магазине или в транспорте, а потом снова туда же спрятал. Пользы от такой маски никакой: при длительном использовании она становится влажной и собирает на себя всевозможные бактерии и вирусы. Человек их вдыхает и быстрее заболевает. Такую маску надо выбросить. А людям, у которых есть проблемы с лёгкими, я бы посоветовал купить маску с клапаном или с фильтром. В ней легче дышится», — рассказал специалист.

На улице же, когда рядом нет людей, лучше ходить без маски, напомнил Порханов.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.