В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
С начала пандемии зафиксировали 35 212 заболевших. В настоящее время лечение проходят 12 355 пациентов.
Выздоровели за последние 24 часа 112 человек, всего — 21 558.
Также стало известно, что в Удмуртии выявили ещё 218 случаев коронавируса, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на республиканский оперштаб.
Выписаны 203 выздоровевших. Лечение продолжают 3533 пациента.
Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев дал прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве в новогодние праздники.