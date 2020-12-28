В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области выявили 310 новых случаев COVID-19 за сутки, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии зафиксировали 35 212 заболевших. В настоящее время лечение проходят 12 355 пациентов.

Выздоровели за последние 24 часа 112 человек, всего — 21 558.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили ещё 218 случаев коронавируса, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на республиканский оперштаб.

Выписаны 203 выздоровевших. Лечение продолжают 3533 пациента.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев дал прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве в новогодние праздники.