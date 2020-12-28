Врач прокомментировал ситуацию с вакцинацией пожилых от COVID-19

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов разъяснил, почему в России вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет началась позже, чем в других странах.
Врач прокомментировал ситуацию с вакцинацией пожилых от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда».

Специалист пояснил, что для людей из уязвимых категорий — а это дети, граждане старших возрастных групп и беременные женщины — всегда есть отдельные требования, они выше, чем для популяции в целом. Именно поэтому для людей старших возрастных групп отдельно проводятся дополнительные исследования.

«Но есть, конечно, поправки для пожилых людей в зависимости от их особенностей, то есть состояния здоровья. Большой акцент делается на сердечно-сосудистом мониторинге и мониторинге, связанном с заболеваниями пожилого возраста», — уточнил врач.

Медик добавил, что в Европе начали вакцинацию именно с пожилых людей, потому что у них другой сценарий вакцинации.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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