Врач прокомментировал ситуацию с вакцинацией пожилых от COVID-19
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда».
Специалист пояснил, что для людей из уязвимых категорий — а это дети, граждане старших возрастных групп и беременные женщины — всегда есть отдельные требования, они выше, чем для популяции в целом. Именно поэтому для людей старших возрастных групп отдельно проводятся дополнительные исследования.
«Но есть, конечно, поправки для пожилых людей в зависимости от их особенностей, то есть состояния здоровья. Большой акцент делается на сердечно-сосудистом мониторинге и мониторинге, связанном с заболеваниями пожилого возраста», — уточнил врач.
Медик добавил, что в Европе начали вакцинацию именно с пожилых людей, потому что у них другой сценарий вакцинации.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.