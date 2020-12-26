В Петербурге рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

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Число свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Санкт-Петербурге возросло до 10%, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
В Петербурге рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

«Около 10% свободных коек на сегодняшний день», — приводит ТАСС его слова во время осмотра нового корпуса городской больницы №33 в Колпинском районе Петербурга, который готовится к открытию.

С 28 декабря в «Ленэкспо» также будет дополнительно организовано 680 коек.

Всего в Петербурге на текущий момент развёрнуто 12 тыс. коек для больных COVID-19.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, говоря о ситуации с койками для пациентов с COVID-19, отметил, что «скорым есть куда везти больных», а работа идёт по плану.

В начале декабря вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что в Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленской и Орловской областях загруженность коечного фонда для пациентов с коронавирусом превышает 90%.

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