Беглов рассказал о ситуации с койками для пациентов с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о ситуации с койками для пациентов с COVID-19 в городе.

Он сообщил, что «скорым есть куда везти больных, работаем по плану».

«Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра на короткий промежуток времени, а когда скорой помощи некуда везти пациентов — такого в Петербурге не было. Выписка производится ежечасно, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5—4%. До конца года мест хватит даже с учётом тех ситуаций, которые могут нежелательно для нас разворачиваться», — цитирует ТАСС Беглова.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге, число свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на 20 декабря составляло 27.

Позднее городской комитет по здравоохранению отметил, что «распространённая рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки».

Согласно данным оперштаба на 21 декабря, всего в Санкт-Петербурге выявили 204 565 случаев коронавируса, 119 002 человека выздоровели, 6917 пациентов с COVID-19 скончались.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.