Власти Петербурга прокомментировали данные о свободных койках для пациентов с COVID-19

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал данные о свободных койках для пациентов с COVID-19.

«По данным традиционного мониторинга Комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7 процента свободных коек», — говорится в сообщении на странице комитета во «ВКонтакте».

В ведомстве отметили, что «распространённая рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки».

Ранее сообщалось, что согласно данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге число свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на 20 декабря составляет 27.

Согласно данным оперштаба на 20 декабря, всего в Санкт-Петербурге выявили 200 813 случаев коронавируса, 117 132 человека выздоровели, 6840 пациентов с COVID-19 скончались.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.