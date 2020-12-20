В Петербурге назвали число свободных коек для пациентов с COVID-19
- © РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
Отмечается, что, согласно представленному графику, который был распространён пресс-службой городской администрации, на конец текущей недели в Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов этой категории, свободны 27.
Согласно данным оперштаба на 20 декабря, всего в Санкт-Петербурге выявили 200 813 случаев коронавируса, 117 132 человека выздоровели, 6840 пациентов с COVID-19 скончались.
Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.