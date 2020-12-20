В Петербурге назвали число свободных коек для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге число свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на 20 декабря составляет 27. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Отмечается, что, согласно представленному графику, который был распространён пресс-службой городской администрации, на конец текущей недели в Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов этой категории, свободны 27.

Согласно данным оперштаба на 20 декабря, всего в Санкт-Петербурге выявили 200 813 случаев коронавируса, 117 132 человека выздоровели, 6840 пациентов с COVID-19 скончались.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.