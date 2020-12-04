Названы регионы с заполненностью более 90% коек для больных COVID-19

В Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленской и Орловской областях загруженность коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией превышает 90%, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По её словам, средний показатель загрузки коечного фонда для больных COVID-19 по стране составляет 75,9%.

«Наибольшая загрузка коечного фонда, то есть более 90%, сегодня наблюдается в четырёх регионах — это город Санкт-Петербург, Смоленская и Орловская области и город Севастополь», — отметила Голикова.

Она также заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Карелии и Санкт-Петербурге превышает общероссийский показатель более чем в два раза.

В середине ноября сообщалось, что в 46 регионах загруженность коечного фонда выше, чем в среднем России. При этом в десяти субъектах Федерации было занято более 90% коек, а в Чувашии, Орловской области и Севастополе — более 95%.