Голикова рассказала о повышенной заболеваемости в Карелии и Петербурге

Заболеваемость коронавирусом в Карелии и Санкт-Петербурге превышает общероссийский показатель более чем в два раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга.

«За последние сутки заболеваемость в Республике Карелия и Санкт-Петербурге превышает средний российский показатель более чем в два раза», — сказала она.

По словам Голиковой, за последнюю неделю разброс среднесуточного показателя заболеваемости по регионам наблюдался от 2,1 случая на 100 тыс. населения в Татарстане до 63 случаев на 100 тыс. населения в Карелии и 69,4 случая на 100 тыс. населения в Санкт-Петербурге.

2 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе ужесточат ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом ухудшится.