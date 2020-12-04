Голикова рассказала о повышенной заболеваемости в Карелии и Петербурге
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«За последние сутки заболеваемость в Республике Карелия и Санкт-Петербурге превышает средний российский показатель более чем в два раза», — сказала она.
По словам Голиковой, за последнюю неделю разброс среднесуточного показателя заболеваемости по регионам наблюдался от 2,1 случая на 100 тыс. населения в Татарстане до 63 случаев на 100 тыс. населения в Карелии и 69,4 случая на 100 тыс. населения в Санкт-Петербурге.
2 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе ужесточат ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом ухудшится.