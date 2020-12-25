Мишустин забрал в Петербурге флакон с вакциной «Спутник V» на память

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Премьер России Михаил Мишустин, осматривая научно-производственный центр компании «Биокад» в Санкт-Петербурге, забрал на память флакон с вакциной от коронавируса «Спутник V», предложив выкупить его по предельной отпускной цене. Об этом пишет РИА Новости.
Мишустин забрал в Петербурге флакон с вакциной «Спутник V» на память
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

На предприятии председатель правительства посмотрел, как ведётся фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом.

Мишустин взял один из экземпляров и осмотрел его.

«Я её (вакцину. — RT) на память возьму, ладно?.. 2 тыс. с меня. Нет, 1942», — сказал он.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19.

Она получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли, который был запущен в СССР в 1957 году.

Как заявили в РФПИ, буква V в названии означает победу над коронавирусом.

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