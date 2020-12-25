Роспотребнадзор ввёл карантин на 14 дней для прибывающих из Британии

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Роспотребнадзор ввёл режим карантина на 14 дней для прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии в Россию.
Роспотребнадзор ввёл карантин на 14 дней для прибывающих из Британии
  • © РИА Новости / РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке регулярных и чартерных рейсов между Россией и Великобританией на период с 22 по 29 декабря.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, является незначительной и не влияет на эффективность препаратов от COVID-19.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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