Роспотребнадзор ввёл карантин на 14 дней для прибывающих из Британии

Роспотребнадзор ввёл режим карантина на 14 дней для прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке регулярных и чартерных рейсов между Россией и Великобританией на период с 22 по 29 декабря.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, является незначительной и не влияет на эффективность препаратов от COVID-19.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.