Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке полётов с Британией

Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке регулярных и чартерных рейсов между Россией и Великобританией на период с 22 до 29 декабря. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росавиация в соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в установленном порядке уведомила авиакомпании о том, что с 00:00 мск 22.12.2020 до 00:00 мск 29.12.2020 временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между Российской Федерацией и Великобританией», — рассказали в ведомстве.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее сообщалось, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с телеканалом «360» заявил, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, быстро распространяется, поэтому необходимо принимать меры защиты.