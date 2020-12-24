В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днём

В Оренбургской области 31 декабря объявлено выходным днём. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Губернатор Оренбургской области объявил 31 декабря в регионе нерабочим днём с сохранением заработной платы. Соответствующий документ подписан сегодня. Постановление распространяется на госслужащих региона», — приводит РИА Новости сообщение.

В правительстве уточнили, что руководителям остальных предприятий на территории субъекта рекомендовано также сделать последний день 2020 года нерабочим с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение объявить 31 декабря выходным днём для госслужащих.