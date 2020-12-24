В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днём

Короткая ссылка
В Оренбургской области 31 декабря объявлено выходным днём. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днём
  • globallookpress.com

«Губернатор Оренбургской области объявил 31 декабря в регионе нерабочим днём с сохранением заработной платы. Соответствующий документ подписан сегодня. Постановление распространяется на госслужащих региона», — приводит РИА Новости сообщение.

В правительстве уточнили, что руководителям остальных предприятий на территории субъекта рекомендовано также сделать последний день 2020 года нерабочим с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение объявить 31 декабря выходным днём для госслужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить