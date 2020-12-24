Власти Приморья объявили 31 декабря выходным днём

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение объявить 31 декабря выходным днём для госслужащих.
Власти Приморья объявили 31 декабря выходным днём
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом говорится на странице правительства края в социальной сети «ВКонтакте».

«Губернатор Приморья подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что власти рекомендуют руководителям организаций на территории края организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днём.

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