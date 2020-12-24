В Удмуртии 31 декабря объявили выходным днём
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«31 декабря в Удмуртии рекомендую как глава для органов власти — это нерабочий день, соответственно, рекомендую сделать нерабочим днём», — сообщил Бречалов.
Бизнес самостоятельно решает, работать или отдыхать 31 декабря, уточняет интернет-издание «Сусанин».
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.
21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днём.