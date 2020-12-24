В Удмуртии 31 декабря объявили выходным днём

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Глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая на сессии Госсовета республики, заявил, что 31 декабря станет выходным днём.
В Удмуртии 31 декабря объявили выходным днём
  • © Ростислав Нетисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«31 декабря в Удмуртии рекомендую как глава для органов власти — это нерабочий день, соответственно, рекомендую сделать нерабочим днём», — сообщил Бречалов.

Бизнес самостоятельно решает, работать или отдыхать 31 декабря, уточняет интернет-издание «Сусанин».

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днём.

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