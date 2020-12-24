В Якутии и Ивановской области 31 декабря объявили выходным днём

В Якутии 31 декабря объявили выходным днём. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

«Сегодня, 24 декабря, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об объявлении в Якутии 31 декабря 2020 года выходным днём», — говорится в сообщении.

Кроме того, 31 декабря было объявлено нерабочим днём в Ивановской области. Об этом сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.

«У нас с вами было обсуждение, как и во многих других регионах, делать ли 31 декабря выходным днём... Мы, конечно же, такое решение примем. Все наши жители самоотверженно и тяжело трудились в уходящем году и абсолютно заслужили дополнительный выходной день», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днём.