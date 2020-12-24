В Санкт-Петербурге рассказали о тестировании на коронавирус

В Санкт-Петербурге, по данным на 23 декабря, за сутки провели 35 258 тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Под медицинским наблюдением находятся 1675 человек.

По номеру «122» в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 3735 раз.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры по коронавирусу в регионе.