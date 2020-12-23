Собянин подписал постановление об электронных рецептах на лекарства

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об электронных рецептах на лекарства, сообщили в пресс-службе правительства столицы.
Собянин подписал постановление об электронных рецептах на лекарства
  • РИА Новости

«Новая система электронных рецептов станет единым информационным инструментом для эффективного взаимодействия врача, пациента и фармацевта и позволит полностью исключить из оборота бумажные рецепты», — говорится в сообщении.

В настоящее время для того, чтобы приобрести лекарства в аптеке, необходимо распечатать полученный в поликлинике электронный рецепт.

После внедрения новой системы пациент сможет показать фармацевту в аптеке специальный QR-код с мобильного устройства, и ему отпустят выписанный препарат.

«В перспективе можно будет также получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках и бронировать их по рецептам за полную стоимость, в т. ч. на сайтах аптечных сервисов», — отметили в мэрии.

Кроме того, система электронных рецептов исключает случаи подделки рецептов, а также неправомерный многократный отпуск препарата по одному и тому же рецепту.

«Подключение аптек города Москвы к ЕМИАС и начало внедрения электронных рецептов запланировано на 2021 г. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные рецепты на бумажном носителе», — заключили в правительстве.

В октябре сайт «Москва 24» передавал, что около 100 млн электронных рецептов выписали в ЕМИАС с 2014 года.

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