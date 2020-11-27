В Москве рассказали о новых функциях в электронных медкартах

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Новые функции появились в электронных медицинских картах в Москве.
В Москве рассказали о новых функциях в электронных медкартах
  • © портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы.

В разделе «Мои рецепты» доступна информация о выписанных лекарственных средствах: назначение и название препарата, статус рецепта (есть ли в аптечном пункте или нет), правила приёма, а также Ф. И. О. врача и название медицинского учреждения, где был выписан рецепт.

В разделе «Моя скорая помощь» пользователи смогут получать информацию о вызовах скорой помощи, в частности, состав бригады, время прибытия, поставленный диагноз. Данные предоставлены с июня 2017 года.

Как ранее сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве количество направлений медицинских исследований, выполняемых при помощи искусственного интеллекта, увеличится до десяти к 2021 году.

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