В ОНК заявили о необходимости включить исправительные центры и вытрезвители в список мест общественного контроля
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- РИА Новости
«Федеральный закон об общественном контроле, на основании которого действуют ОНК, содержит исчерпывающий перечень мест принудительного содержания — тех учреждений и помещений, которые могут посещать члены комиссий, и лиц, с которыми мы можем там общаться. Исправительные центры в нём не упомянуты. Как и вытрезвители, законопроект о возрождении которых Госдума приняла в третьем чтении», — пояснил RT глава ОНК Москвы.
Правозащитник считает, что во избежание препятствий при осуществлении общественного контроля в этих учреждениях необходимо внести соответствующие поправки, прямо указывающие на право ОНК посещать исправительные центры и вытрезвители, общаться с лицами, там содержащимися.
«Общественный контроль в местах лишения свободы — это уникальный российский правозащитный институт, и важно сохранять его эффективность», — заключил председатель столичной ОНК.
Ранее в интервью RT министр юстиции Константин Чуйченко заявил об ожидаемом переводе значительного числа лиц из мест лишения свободы в места так называемых принудительных работ — в исправительные центры.