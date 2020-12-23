В ОНК заявили о необходимости включить исправительные центры и вытрезвители в список мест общественного контроля

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RT
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков ратует за внесение поправок в федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания» с целью включения исправительных центров и вытрезвителей в перечень мест, разрешённых для посещения ОНК. Такое мнение он высказал в беседе с RT.
В ОНК заявили о необходимости включить исправительные центры и вытрезвители в список мест общественного контроля
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Федеральный закон об общественном контроле, на основании которого действуют ОНК, содержит исчерпывающий перечень мест принудительного содержания — тех учреждений и помещений, которые могут посещать члены комиссий, и лиц, с которыми мы можем там общаться. Исправительные центры в нём не упомянуты. Как и вытрезвители, законопроект о возрождении которых Госдума приняла в третьем чтении», — пояснил RT глава ОНК Москвы. 

Правозащитник считает, что во избежание препятствий при осуществлении общественного контроля в этих учреждениях необходимо внести соответствующие поправки, прямо указывающие на право ОНК посещать исправительные центры и вытрезвители, общаться с лицами, там содержащимися. 

«Общественный контроль в местах лишения свободы — это уникальный российский правозащитный институт, и важно сохранять его эффективность», — заключил председатель столичной ОНК.

Ранее в интервью RT министр юстиции Константин Чуйченко заявил об ожидаемом переводе значительного числа лиц из мест лишения свободы в места так называемых принудительных работ — в исправительные центры.

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