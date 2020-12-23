Глава Минюста рассказал о концепции развития уголовно-исполнительной системы

Министр юстиции Константин Чуйченко рассказал RT о работе ведомства над концепцией развития уголовно-исполнительной системы.

«Основное направление этих изменений — на то, чтобы сделать нашу уголовно-исполнительную систему гуманной, разумной, эффективной. И при этом достаточно экономически эффективной», — сказал он.

По его словам, в настоящее время уже приняты определённые решения на уровне законодательства.

«Мы ожидаем перевода значительного числа лиц из мест лишения свободы в места так называемых принудительных работ — в исправительные центры», — сказал глава Минюста.

Он добавил, что на сегодняшний день Россия занимает 17-е место в мировом рейтинге по удельному показателю количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы, к 100 тыс. (населения. — RT).

«На мой взгляд, это неплохая позиция. К примеру, Соединённые Штаты занимают третье место в этом рейтинге», — сказал Чуйченко.

Ранее глава ФСИН Александр Калашников рассказал RT о планах по строительству новых следственных изоляторов.

Подробнее о реформе уголовно-исполнительной системы — в материале RT.