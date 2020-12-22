Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента России

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России.
Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента России
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Согласно вносимым изменениям, президент Российской Федерации, чьи полномочия были прекращены, получает неприкосновенность: он не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Соответствующие гарантии распространяются также на его транспортные средства, документы, багаж, занимаемые им помещения и т. д.

Также в документе прописаны и другие детали, в частности, алгоритм снятия неприкосновенности.

9 декабря депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье.

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