Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России.

Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Согласно вносимым изменениям, президент Российской Федерации, чьи полномочия были прекращены, получает неприкосновенность: он не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Соответствующие гарантии распространяются также на его транспортные средства, документы, багаж, занимаемые им помещения и т. д.

Также в документе прописаны и другие детали, в частности, алгоритм снятия неприкосновенности.

9 декабря депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье.