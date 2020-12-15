Комитет СФ одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

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Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о расширении гарантий неприкосновенности бывшему президенту России и членам его семьи.
Комитет СФ одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту
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  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь соответствующий документ должен рассмотреть Совет Федерации 16 декабря.

Согласно данным изменениям, президент Российской Федерации, чьи полномочия были прекращены, получает неприкосновенность: он не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Ранее депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье.

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