Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье.

Как уточняет РИА Новости, проект инициативы был подготовлен во исполнение принятых поправок к Конституции России.

Соответствующие изменения будут внесены в статью 3 ФЗ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Согласно данным изменениям, президент Российской Федерации, чьи полномочия были прекращены, получает неприкосновенность: он не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Соответствующие гарантии распространяются также на его транспортные средства, документы, багаж, занимаемые им помещения и т. д.

Уточняется, что в проекте предлагается прописать, что бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, которое должно быть подтверждено необходимыми заключениями Верховного и Конституционного судов.

Законопроект о неприкосновенности экс-президента был внесён в Госдуму 5 ноября.

17 ноября депутаты Государственной думы одобрили законопроект в первом чтении.