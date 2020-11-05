В Госдуму внесён законопроект о неприкосновенности экс-президента
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий», — сказал он.
Отмечается, что законопроект также меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.
3 ноября Совет Федерации одобрил закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабинета министров с учётом принятых поправок к Конституции.