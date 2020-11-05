В Госдуму внесён законопроект о неприкосновенности экс-президента

Законопроект, внесённый в Госдуму, предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий», — сказал он.

Отмечается, что законопроект также меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.

3 ноября Совет Федерации одобрил закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабинета министров с учётом принятых поправок к Конституции.