Госдума приняла закон об изменении порядка формирования кабмина

Государственная дума приняла в третьем чтении проект Федерального конституционного закона «О правительстве России», который направлен на реализацию новых положений Конституции.

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, согласно новой процедуре формирования правительства, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Государственной думой.

Министры «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров — премьер-министром. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого из них.

21 октября законопроект был принят во втором чтении.

«Новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти, эффективной и ответственной», — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции Павел Крашенинников рассказал о новациях в законах по изменениям в основной закон страны.