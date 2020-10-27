Госдума приняла закон об изменении порядка формирования кабмина
- РИА Новости
Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, согласно новой процедуре формирования правительства, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Государственной думой.
Министры «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.
Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров — премьер-министром. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого из них.
21 октября законопроект был принят во втором чтении.
«Новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти, эффективной и ответственной», — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции Павел Крашенинников рассказал о новациях в законах по изменениям в основной закон страны.