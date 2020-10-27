Госдума приняла закон об изменении порядка формирования кабмина

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Государственная дума приняла в третьем чтении проект Федерального конституционного закона «О правительстве России», который направлен на реализацию новых положений Конституции.
Госдума приняла закон об изменении порядка формирования кабмина
  • РИА Новости

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, согласно новой процедуре формирования правительства, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Государственной думой.

Министры «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. 

Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров — премьер-министром. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого из них. 

21 октября законопроект был принят во втором чтении.

«Новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти, эффективной и ответственной», — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции Павел Крашенинников рассказал о новациях в законах по изменениям в основной закон страны. 

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