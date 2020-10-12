В Госдуме рассказали о новациях в законах по поправкам к Конституции

Официальный представитель президента России, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству доктор юридических наук профессор Павел Крашенинников рассказал о новациях в законах по поправкам к Конституции.

«Обращаю внимание, что это не поправки, а новый закон о правительстве, подготовленный на основании вступивших в силу 4 июля 2020 года поправок в Конституцию», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в тексте определяется статус правительства, организационно-правовые основы формирования и деятельности кабмина. Например, закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти.

Кроме того, отметил Крашенинников, документ предполагает взаимодействие и поддержку институтов гражданского общества, в том числе НКО.

«Научно-технологическое развитие страны и её научного потенциала, поддержка системы бесплатного общего и профессионального непрерывного образования, а также охрана культуры, ценностей и наследия народов России детально прописаны в проекте закона», — сообщил он.

Голосование по поправкам проходило в России с 25 июня по 1 июля, по его итогам более 77% россиян поддержали поправки, против высказались около 21%.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в беседе с Nation News прокомментировала итоги голосования по Конституции.