Госдума одобрила закон о неприкосновенности экс-президента

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов России, приводя его в соответствие с обновлённой Конституцией. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.
Госдума одобрила закон о неприкосновенности экс-президента
  • РИА Новости

«Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру», — говорится в тексте законопроекта.

Уточняется, что неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его переписку.

В соответствии с поправками, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Ранее законопроект о неприкосновенности экс-президента был внесён в Госдуму.

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