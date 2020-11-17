Госдума одобрила закон о неприкосновенности экс-президента
- РИА Новости
«Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру», — говорится в тексте законопроекта.
Уточняется, что неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его переписку.
В соответствии с поправками, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.
Ранее законопроект о неприкосновенности экс-президента был внесён в Госдуму.