Нарколог прокомментировал принятие закона о вытрезвителях

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Кирилл Горшенин
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты врач-нарколог Руслан Исаев оценил в беседе с RT принятие в России закона о восстановлении системы вытрезвителей.
Нарколог прокомментировал принятие закона о вытрезвителях
  • РИА Новости

«Это, безусловно, плюс и большой шаг вперёд, потому что эта проблема острая, особенно в зимний период, и уже старая. Людей таких очень много. Я видел статистику, что только по Московскому региону несколько десятков тысяч подобных случаев за зиму происходит», — заявил Исаев.

Эксперт подчеркнул, что возвращение вытрезвителей поможет облегчить нагрузку на медицинский персонал, занятый лечением других больных.

«Сейчас, в эпоху ковида, это особенно актуально, потому что увеличивается нагрузка на больницы», — добавил специалист.

При этом нарколог обратил внимание на то, что на этапе запуска подобной системы может возникнуть ряд сложностей, связанных с организационной формой этих учреждений.

«Это не готовое решение, а разрешение регионам решать эту проблему, то есть это рамочный закон... Для более эффективного внедрения закона, конечно, надо было бы параллельно запустить пилотный федеральный проект в одном из регионов», — добавил специалист.

Госдума 22 декабря приняла закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России.

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