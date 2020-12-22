В Госдуме объяснили принятие закона о вытрезвителях в России

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко прокомментировал в беседе с RT принятие в третьем чтении закона о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России.

«В 2010 году у нас система, скажем так, полицейских вытрезвителей была упразднена окончательно, и с 2010 года фактически на её место ничего альтернативного предложено не было. Поэтому часть доставлялись в больницы (кто в тяжёлой степени опьянения или кому требовалось вмешательство), а часть (те, кто агрессивно себя вёл) помещались также в специальные учреждения при органах внутренних дел», — отметил депутат.

По его словам, возникли вопросы, поскольку помощь, которую оказывали в медучреждениях, не компенсировалась за счёт фонда обязательного медицинского страхования.

«То есть их по медицинским показаниям не нужно отвозить в больницу, а они утратили способность передвигаться, перемещаться, не знают, где живут, что с ними делать? В полицию? Они себя агрессивно не ведут. В больницу? Показаний для этого нет... Больница — это же не ночлежка... Там места для другого сейчас нужны. Для такой категории граждан нужна не сильно квалифицированная медицинская помощь — грубо говоря, чтобы восстановил своё нормальное техническое состояние, выспался, протрезвел, вспомнил, где он живёт», — отметил парламентарий.

Диденко добавил, что такой опыт был в регионах России и без федеральных законов.

«Некоторые субъекты эту работу вели, где-то это бюджетные учреждения были, где-то коммерческие, здесь разные есть варианты. Поэтому посмотрели все эти практики, в 20 регионах где-то есть, и решили скорректировать закон федеральный с тем, чтобы у других субъектов появилась возможность этот опыт использовать», — заключил он.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России.