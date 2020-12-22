Главе ОМВД Дагестана продлён арест в рамках дела о терактах в Москве
- РИА Новости
«Срок ареста Исаеву продлён до 4 апреля 2021 года», — приводит сообщение ТАСС.
В конце ноября Исаеву предъявили обвинения по делу о терактах в метро Москвы в марте 2010 года.
Следствие считает, что он, являясь участником запрещённой террористической группировки «Имарат Кавказ»*, в 2009—2010 годах докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД.
Кроме того, он занимался перевозкой руководителей группировки по региону, а также сам доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию для её отправки в Москву.
Исаев свою вину не признаёт.
Двойной теракт в метро Москвы произошёл 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».
В результате взрывов погибли 40 человек, ещё около 160 пострадали.
* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.