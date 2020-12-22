Главе ОМВД Дагестана продлён арест в рамках дела о терактах в Москве

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Начальнику отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву на четыре месяца продлён арест в рамках дела о терактах на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
Главе ОМВД Дагестана продлён арест в рамках дела о терактах в Москве
  • РИА Новости

«Срок ареста Исаеву продлён до 4 апреля 2021 года», — приводит сообщение ТАСС.

В конце ноября Исаеву предъявили обвинения по делу о терактах в метро Москвы в марте 2010 года. 

Следствие считает, что он, являясь участником запрещённой террористической группировки «Имарат Кавказ»*, в 2009—2010 годах докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД. 

Кроме того, он занимался перевозкой руководителей группировки по региону, а также сам доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию для её отправки в Москву.

Исаев свою вину не признаёт.

Двойной теракт в метро Москвы произошёл 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».

В результате взрывов погибли 40 человек, ещё около 160 пострадали.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.

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