Главу ОМВД в Дагестане арестовали по делу о терактах в московском метро
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исаева Гази до 4 января 2021 года», — сказала она.
Ранее Исаеву предъявили обвинения по данному делу. Следствие считает, что он, являясь участником запрещённой террористической группировки «Имарат Кавказ»*, в 2009—2010 годах докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД.
Кроме того, он занимался перевозкой руководителей группировки по региону, а также сам доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию для её отправки в Москву.
Двойной теракт в метро Москвы произошёл 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».
В результате взрывов погибли 40 человек, ещё около 160 пострадали.
* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.