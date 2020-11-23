Главу ОМВД в Дагестане арестовали по делу о терактах в московском метро

Басманный суд Москвы отправил под арест до 4 января начальника отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по делу о терактах в московском метро, которые произошли на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исаева Гази до 4 января 2021 года», — сказала она.

Ранее Исаеву предъявили обвинения по данному делу. Следствие считает, что он, являясь участником запрещённой террористической группировки «Имарат Кавказ»*, в 2009—2010 годах докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД.

Кроме того, он занимался перевозкой руководителей группировки по региону, а также сам доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию для её отправки в Москву.

Двойной теракт в метро Москвы произошёл 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».

В результате взрывов погибли 40 человек, ещё около 160 пострадали.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.