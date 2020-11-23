Начальнику ОМВД в Дагестане предъявили обвинения по делу о терактах

Начальнику отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву предъявили обвинения по делу о терактах в метро Москвы, которые произошли на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года.

Об этом говорится на сайте СК России.

«В рамках расследуемого уголовного дела о совершённых 29 марта 2010 года террористических актах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры»... задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев», — говорится в заявлении.

По данным следствия, Исаев, являясь участником запрещённой террористической группировки «Имарат Кавказ»*, в 2009—2010 годах докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД и специальных операциях против боевиков.

Также он лично занимался перевозкой руководителей группировки по Дагестану и даже сам доставил на автомобиле одну из смертниц со взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для её отправки в Москву.

«Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России», — добавили в ведомстве.

29 марта 2010 года произошёл двойной теракт в московском метро. Взрывы прогремели на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». Погибли 40 человек, ещё около 160 получили ранения различной степени тяжести. Взрывные устройства привели в действие террористки-смертницы.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.